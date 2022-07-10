Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Mina'da şeytan taşlama ibadetini Kurban Bayramı'nın 2.gününde de devam etti.

İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramlarına kurban kesimiyle başladı.

Hacı olmak için kurtsal topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

Şeytan taşlamaya devam ediyorlar

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, dün Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mina'daki Camarat bölgesine geçtikten sonra Akabe cemresini taşlamasının ardından bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor.

Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor VİDEO