Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
367.780
-3.58%
BTXN Coin
7.57
4.84%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

    Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Mina'da şeytan taşlama ibadetini Kurban Bayramı'nın 2.gününde de devam etti.
    • 10.07.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 20:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

    İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

    Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramlarına kurban kesimiyle başladı.

    Hacı olmak için kurtsal topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

    Şeytan taşlamaya devam ediyorlar

    Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, dün Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mina'daki Camarat bölgesine geçtikten sonra Akabe cemresini taşlamasının ardından bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor.

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor VİDEO

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #1

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #2

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #3

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #4

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #5

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #6

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #7

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #8

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #9

    Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor #10


    İlginizi Çekebilir

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
    3. Sayfa

    Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

    Görüş Bildir