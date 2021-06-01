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Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü

Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü

Gece etkili olan yağmur kısa süre önce altyapı çalışması yapılan sokakta çökmeye neden olurken, çukurda kalan minibüs iş makinesiyle kurtarıldı.