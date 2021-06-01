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    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü

    Gece etkili olan yağmur kısa süre önce altyapı çalışması yapılan sokakta çökmeye neden olurken, çukurda kalan minibüs iş makinesiyle kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 14:36
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    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü

    İstanbul'un belirli kesimlerinde iki gündür etkili olan yağış, bazı ilçelerde istenmeyen görüntülere sebep oldu.

    Dün gece yarısı, kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta çökme yaşandı.

    MİNİBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

    Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ’yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek kurtardı.

    Sokakta yaşayan Turgut Yaman, İSKİ’nin kısa süre önce kanalizasyon çalışması yaptığını, toprak ve zemine yeterince dolgu yapılmadığını söyledi. Ekipler, minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.

    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü VİDEO

    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü #1

    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü #2

    Avcılar’da yağmur sonrası yol çöktü #3

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