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    İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü

    Öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından, İzmir'in bazı bölgelerinde yollar gölü andırdı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 17:16
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    İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü

    Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde artan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

    İzmir’de de geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağış etkisini gösteriyor.

    Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, kentin belirli noktalarını sular altında bıraktı.

    SU BASKINLARI YAŞANDI

    Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi’nde yollarda su baskınları yaşandı.

    Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir’in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.

    İzmir’i sağanak vurdu VİDEO


    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #1

    DERE YATAĞI TAŞTI

    Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #2

    "HER YER DARMADUMAN"

    Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, "Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman." diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #3

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #4

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #5

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #6

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #7

    İzmir de sağanak sonrası yollar göle döndü #8

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