Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Balıkesir'den gelen baba Metin Çelik, 2008 yılında 18 yaşında dağa götürülen oğlu Erdal Çelik'e "Devletine teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 877. gününde sürüyor.

EVLAT NÖBETİNE BİR AİLE DAHA KATILDI

Balıkesir'den gelen baba Metin Çelik de 2008 yılında 18 yaşında dağa götürülen oğlu Erdal için evlat nöbetine dahil oldu.

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

"ERDAL GEL, DEVLETİNE TESLİM OL"

Çelik, gazetecilere, 14 yıldır hasret kaldığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"2008'den beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta, yatakta. Gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz." diyen Çelik, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çelik, "Erdal gel, devletine teslim ol. Annen üzüntüden hasta, hep seni düşünüyoruz. Bu üzüntüyü daha fazla bize çektirme, gel." ifadelerini kullandı.