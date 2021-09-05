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    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en çok vaka artışı Rize'de oldu.
    • AA
    • 05.09.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 19:36
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

    İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

    21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasını şu sözlerle yaptı:

    "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

    "NİHAİ ÇÖZÜM AŞI, KURALLAR ÇOK GEREKLİ"

    "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli."

     

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2

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