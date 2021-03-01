Salgınla ilgili normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 'yerinde karar dönemi'ne geçilirken, gözler bu toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.

Uygulanan tedbirlerde vaka sayılarına göre il bazında esnetmeler beklenirken; esnafından, öğrencisine birçok vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME

Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu ise kafe ve restoranların durumu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yüz yüze eğitimle ilgili kararların da Kabine Toplantısı sonrasında netleşeceği belirtilmişti.

Kabinede alınan kararlar çerçevesinde her il içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımlar atılacak.

65 YAŞ KISITLAMASI

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamaların esnetilmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

Kabine Toplantısı başladı ViDEO