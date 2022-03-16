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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 17:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

    BİRLİKTE POZ VERDİLER

    İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

    Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü #3


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