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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
- DHA
- 16.03.2022 - 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
BİRLİKTE POZ VERDİLER
İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.