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    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2020 - 10:39
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    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

    Irak'ın Haftanin ve Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Pençe Kaplan Operasyonu'nda hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirilen teröristler

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