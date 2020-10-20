Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

Irak'ın Haftanin ve Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Pençe Kaplan Operasyonu'nda hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirilen teröristler