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- Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 20.10.2020 - 10:39
Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...
Irak'ın Haftanin ve Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Pençe Kaplan Operasyonu'nda hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirilen teröristler