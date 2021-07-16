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    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    DEAŞ’a yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.07.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 12:30
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    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    7 ilçede şüpheli olduğu belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULDU

    Örgüt üyesi olduğu tespit edilen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Ekipler, adreslerdeki aramalarda bulunan çok sayıdaki örgütsel doküman ve dijital malzemeye el koydu.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı ViDEO

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı #1

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı #2

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı #3

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı #4

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