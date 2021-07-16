- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
DEAŞ’a yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 16.07.2021 - 12:11
- Güncelleme : 16.07.2021 - 12:30
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
7 ilçede şüpheli olduğu belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULDU
Örgüt üyesi olduğu tespit edilen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerdeki aramalarda bulunan çok sayıdaki örgütsel doküman ve dijital malzemeye el koydu.
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı ViDEO