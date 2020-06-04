Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 131 bin 778 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 630 oldu.

Bakan Koca paylaşımını, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." notuyla yaptı.



