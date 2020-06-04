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Koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 131 bin 778 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 20:19
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 630 oldu.
Bakan Koca paylaşımını, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." notuyla yaptı.