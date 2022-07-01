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- Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 10:40
- Güncelleme : 01.07.2022 - 10:44
Milli Savunma Bakanlığı: "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."