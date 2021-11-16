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Hakkari’de, teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de, teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası'nda, Eren-14/Kış-4 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramalarında, 2 mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.