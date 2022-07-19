3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmelerde devam ediyor…

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 terörist daha silah bıraktı.

Güvenlik güçlerine teslim oldular

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'dan kaçan teröristlerin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.









