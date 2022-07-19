Petrol
106.7
0.40%
Euro
17.9822
1.51%
Dolar
17.5462
0.65%
Altın
966.33
0.71%
Borsa
2502
2.07%
Bitcoin
406.860
5.10%
BTXN Coin
7.40
-0.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • 19.07.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmelerde devam ediyor…

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 terörist daha silah bıraktı.

    Güvenlik güçlerine teslim oldular

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'dan kaçan teröristlerin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    Teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu #1


     


    İlginizi Çekebilir

    Kapadokya’yı bayramda 180 bin kişi ziyaret etti
    Ekonomi

    Kapadokya’yı bayramda 180 bin kişi ziyaret etti

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    Alman vatandaşı Fabienne, Gaziantep'te Müslüman oldu
    İç Haber

    Alman vatandaşı Fabienne, Gaziantep'te Müslüman oldu

    Görüş Bildir