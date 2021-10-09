Gara'da, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla, Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü ile PKK ile mücadele kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile teröristlerin inlerine giriliyor.

Bölgede kendilerine hareket alanı bulamayan teröristler, art arda etkisiz hale getiriliyor.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Milli Savunman Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, TSK ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."