62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik 62 ilde düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı.

Ankesörlü telefonlarla irtibat

Şüphelilerin, FETÖ sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikeri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"

FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.