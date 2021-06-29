Euro
10.3992
0.28%
Dolar
8.7311
0.55%
Altın
494.81
-0.41%
Borsa
1.372
-0.12%
Bitcoin
312.435
4.01%
EXEN Coin
30.42
-0.91%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

    TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer seçildi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 18:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı.

    Genel Kurul'da RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.

    RTÜK'TE YENİ ÜYELER BELİRLENDİ

    Yapılan gizli oylamada; AK Parti kontenjanından eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK'te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş, MHP kontenjanından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit yarıştı.

    MEHMET DANİŞ, ORHAN KARATAŞ VE DENİZ GÜÇER SEÇİLDİ

    Yapılan oylama sonucunda Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer, RTÜK'e yeni üye olarak seçildi.

    RTÜK ün yeni üyeleri belli oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir