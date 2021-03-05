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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 17:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

    Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

    DÜZENLİ TEMAS VE DİYALOG VURGUSU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

    Erdoğan, salgınla mücadelede olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü #2

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