Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 3 günde öldürülen terörist sayısı 35'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önledi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG’li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilidiği belitrildi.

3 GÜNLÜK BİLANÇO

Bakanlığın açıklamasında, "Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu." ifadeleri de yer aldı.

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü VİDEO