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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 3 günde öldürülen terörist sayısı 35'e yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 11:31
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

    Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önledi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG’li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilidiği belitrildi.

    3 GÜNLÜK BİLANÇO

    Bakanlığın açıklamasında, "Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu." ifadeleri de yer aldı.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü VİDEO

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #3

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