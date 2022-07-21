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    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

    Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yayınlanan bildiride, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri kabul edilemez denildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 22:03
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    Terörle mücadele operasyonları, Yunanistan'ın Ege'deki tavrı, Karadeniz'den tahıl ihracı, İsveç ve Finlandiya ile mutabakat ve diğer güvenlik konuları...

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı.

    MGK toplantısının ardından konuşular konuşulan konular hakkında yazılı bir bilgilendirme yapıldı.

    Gündem Yunanistan'ın kışkırtıcı tavrı

    Toplantıda, Yunanistan'ın Ege'deki faaliyetleri ve kışkırtıcı tavırları Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirildi.

    Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

    MGK bildirisinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

    "Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan’ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir." denildi.

    Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları değerlendirildi

    Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde duruldu.. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşuldu.

    MGK toplantısında, yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşüldü.

    FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi.

    Tahıl krizi masada

    Gündemdeki bir diğer konu, Karadeniz'de tahıl koridoru planı oldu.

    Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alındı.

    Bu konuda izlenecek yol haritası konuşuldu.

    İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ele alınacak

    Ve NATO'nun genişleme süreci...

    MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakıldı.

    Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada oldu.

    KKTC'deki iki devletli çözüm konuşuldu

    Yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iki devletli çözüm vizyonuna güçlü bir destek beyan edildi.

    MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı VİDEO


    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi #1

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