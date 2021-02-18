Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'daki hain saldırıda şehit edilen vatandaşlarımızla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır." demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA ERDOĞAN'DAN SERT CEVAP GELDİ

Dün partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine çok sert tepki göstermiş, "Bay Kemal sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun ya! Terbiyesiz herif." ifadelerini kullanmıştı.

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtığı öğrenildi.

CHP'DE TAZMİNATLAR NASIL ÖDENİYOR

Kılıçdaroğlu, bir kez daha tazminata mahkum edilmeye hazırlanırken, CHP'de söz konusu ödemelerin nasıl yapıldığı konusu gündeme geldi.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulurken, tazminat paraları partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.