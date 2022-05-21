Uzungöl'de yıkım için geri sayım başladı

Son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl’ün, eski görünümüne kavuşması için çalışmalar başlıyor.

1610’lu yıllarda Haldizen Vadisi’nin önünün bir heyelan sonucu kapanması ve vadiden akan Haldizen Deresi’nin sularının birikmesiyle oluşan Uzungöl, dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü ve deniz seviyesinden bin 90 metre yüksekliğindeki gölü ile 1980’li yıllarda ilgi görmeye başladı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yıllardır çözülemeyen imar planları ve kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Uzungöl, yöre halkı için de çok önemli…

İki etaplık proje hazırlandı

Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından göl ve çevresinde iki etaplık 'Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi' hazırlandı.

İlk etapta projeyle görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulması planlandı.



İkinci etapta ise göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak; görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi açılacak.

"Hedefimiz gölün etrafında kaçak yapı kalmaması"

Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Uzungöl ile ilgili büyük bir projemiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ Başkanlığı'mız ile birlikte Uzungöl'ü bir bütün olarak ele alıyoruz. Oranın altyapısını zaten geldiğimiz günden itibaren yoğun bir gayretle tamamlamıştık. Şimdi üstyapısına başlıyoruz. Burada hedefimiz gölle gölün etrafını çeviren yol arasında herhangi bir yapının kalmaması." diye konuştu.

"Bir gecede baraka yapıyorlar"

DHA'ya göre Uzungöl'e gezmeye gelen Esin Çetintaş ise, "Dün gece çay içerek manzarayı izlediğim yerde ertesi sabah kalktığımda baraka yapıldığı görebiliyorum. Umarım bu duruma el atarlar." diye konuştu.



