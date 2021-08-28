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    Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyaretinde masadaki en önemli gündem maddeleri Afganistan'daki son durum ve Türkiye-AB ilişkileri olacak.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 17:54
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    Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye'yi ziyareti hakkında açıklama yaptı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 29 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    AFGANİSTAN VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONULAR

    Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

    DIŞİŞLERİ'NDEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ye geliyor #1

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