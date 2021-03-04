Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderler yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.

ANA GÜNDEM MADDESİ, YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Ziyarettin en önemli gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olacağı belirtiliyor. Erdoğan ve Bahçeli, salı günü de İnsan Hakları Eylem Planı toplantısının ardından görüşmüşlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

ERDOĞAN, DAHA ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak'ta da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.