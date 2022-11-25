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    İstanbul'da terör operasyonu

    İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
    • 25.11.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 10:56
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    İstanbul'da terör operasyonu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

    12 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

    Bu çalışmaların sonucunda da çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, söz konusu terör örgütlerine destek olan kişiler/gruplar ile irtibatlı ve çatışma bölgelerine geçiş arayışında olan ve halen kentte terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik dün 12 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

    18 şüpheli gözaltında

    Özel timlerin de katıldığı operasyonda, DEAŞ ve El Kaide/HAD üyesi 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

    18 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, operasyon anları polis kameralarınca görüntülendi.

    İstanbul da terör operasyonu #1

    İstanbul da terör operasyonu #2


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