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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 15:32
- Güncelleme : 26.05.2022 - 15:47
Mehmetçik terör örgütü PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde güvenliği sağlayan askerlerimiz her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.
5 terörist daha etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak bölgede 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.