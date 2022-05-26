Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik terör örgütü PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesinde güvenliği sağlayan askerlerimiz her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.

5 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak bölgede 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.