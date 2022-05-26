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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 15:47
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Mehmetçik terör örgütü PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor.

    Barış Pınarı bölgesinde güvenliği sağlayan askerlerimiz her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.

    5 terörist daha etkisiz

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak bölgede 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlık açıklamasında, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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