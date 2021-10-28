Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019 yılında başlattığı evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'ın ardından Hakkari, Van, Şırnak, Muş'ta da başlayan nöbette birçok anne, evladına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Annelerin çağrısı olumlu sonuçlanırken, Diyarbakır'daki nöbete bir aile daha katıldı.

2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için gelen ağabey Serdar Yıldız ve tüm aileler, gece oturma eylemi yapmaya başladı.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı VİDEO





"EVLAT ANNESİNİN KUCAĞINDA OLUR"

HDP'lilerin, babasını kaybettikten sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar."





"KARDEŞİMİ HDP'DEN İSTİYORUM"

Kardeşinden bugüne hiçbir haber alamadığını bildiren Yıldız, "Sebep HDP'dir. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi." dedi.

AĞABEYLERİNE YAZDIKLARI ŞİİRİ OKUDULAR

Oğlu Mehmet 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Tokay'ın kardeşleri de doğum günü olan ağabeyleri için yazdıkları şiiri okuyarak, terör örgütü PKK'dan kaçarak, gelmesi için çağrıda bulundu.

NÖBETİN 800'ÜNCÜ GÜNÜ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Bazı anne ve babalar da eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.