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    Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi

    Kentin Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-34 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanlığı duyurdu.
    • 20.09.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:46
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    Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında opersyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Mehmetçiklerimiz, hainlere darbe üstüne darbe indiriyor.

    Hain teröristlere yönelik son operasyon ise Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

    3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34' operasyonu kapsamında; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

    Jandarma SİHA, ANKA ve Atak helikopteri desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timlerinin katılımıyla yapılan istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Operasyonda, teröristlere ait M-16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

    Diyarbakır da 3 terörist, etkisiz hale getirildi #1


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