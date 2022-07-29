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MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma takvimini yayınladı. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.