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    MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

    MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

    Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma takvimini yayınladı. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 11:46
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    Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber geldi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimini yayınladı.

    Buna göre 2022–2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

    Yine MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    Ara tatiller

    İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    Yarıyıl tatili

    Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    "İkinci ara tatili Ramazan Bayramı'yla birleştirdik"

    Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı'yla birleştirdik." açıklamasında bulundu.

    MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu #1


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