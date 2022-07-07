Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Türk askerleri, 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.

Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmadı...

Türk halkının yüreği verdiği 2 şehit ile dağlanırken, gönüllere su serpecek bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.

2 PKK'lı daha öldürüldü

Bakanlık, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."