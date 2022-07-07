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- Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Kahraman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Türk askerleri, 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 13:33
- Güncelleme : 07.07.2022 - 13:37
Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmadı...
Türk halkının yüreği verdiği 2 şehit ile dağlanırken, gönüllere su serpecek bir haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.
2 PKK'lı daha öldürüldü
Bakanlık, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."