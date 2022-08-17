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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı.
    • 17.08.2022 - 20:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

    Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti.

    Saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olan Marmara Depremi, 16 milyona yakın kişiyi etkilerken 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

    Erdoğan'dan taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 17 Ağustos paylaşımı #1



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