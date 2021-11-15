15 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 852 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 215 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 852

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıkarken, 215 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK İLİMİZ ŞANLIURFA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 867 bin 39, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 707 bin 889, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 685 bin 335 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 559 bin 680.