- Haberler
- Gündem Haberleri
- Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 31.05.2021 - 15:57
- Güncelleme : 31.05.2021 - 16:21
Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor...
Sahada birçok başarıya imza atan SİHA’larımız, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar aracılığıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.