Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor...

Sahada birçok başarıya imza atan SİHA’larımız, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar aracılığıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.