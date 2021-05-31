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    Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:21
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    Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor...

    Sahada birçok başarıya imza atan SİHA’larımız, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, SİHA’lar aracılığıyla etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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