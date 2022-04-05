Petrol
107.72
0.18%
Euro
16.07
-0.25%
Dolar
14.72
0.27%
Altın
910.38
-0.24%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
679.203
0.41%
BTXN Coin
31.80
-8.90%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C

    5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Tablodaki verilere göre, son 24 saatte 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken, 37 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 20:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

    5 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 232 bin 135 test yapıldı.

    12 BİN 213 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

    Güncel verilere göre, 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti.

    Öte yandan, son bir günde 13 bin 568 kişi iyileşti.

    5 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    Bakanlığın açıkladığı 4 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 12 bin 647 vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetmişti.

    Dün, 236 bin 343 test yapılmış ve 13 bin 958 kişi sağlığına kavuşmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı
    Dünyadan futbol

    Barcelona, Salah transferini rafa kaldırdı

    Trabzon'da Ramazan'da balığa ilgi azaldı
    Ekonomi

    Trabzon'da Ramazan'da balığa ilgi azaldı

    Kuzenlerin arazi kavgasının faili yakalandı
    3. Sayfa

    Kuzenlerin arazi kavgasının faili yakalandı

    Görüş Bildir