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5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Tablodaki verilere göre, son 24 saatte 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken, 37 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.