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- Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 10:24
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Son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
"Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."