Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

"Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."