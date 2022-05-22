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    Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 10:24
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    Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

    Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Suriye nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü #1


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