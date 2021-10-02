2 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 973 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 973

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 110 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 997 bin 429, 2. doz uygulanan aşı miktarı 44 milyon 910 bin 311, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 465 bin 405 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 110 milyon 159 bin 938.

BAKAN KOCA: MASKE KULLANIMI FAZLASIYLA ÖNEM KAZANMIŞ DURUMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım."