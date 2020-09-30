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- Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 10:33
- Güncelleme : 30.09.2020 - 10:33
Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılık ve başarıyla devam ediyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, komandolar tarafından önlendi.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.