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    Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 10:33
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılık ve başarıyla devam ediyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, komandolar tarafından önlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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