Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılık ve başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, komandolar tarafından önlendi.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.