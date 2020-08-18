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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Bölgede saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 18.08.2020 - 09:10
Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılık ve başarı ile devam ediyor...
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.