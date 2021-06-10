Euro
10.4594
-0.07%
Dolar
8.5807
-0.11%
Altın
521.07
-0.11%
Borsa
1.449
0%
Bitcoin
315.411
7.15%
EXEN Coin
35.10
-2.50%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

    Kabine toplantısında koronavirüsteki son durum ele alınacak. Toplantının ana gündemi ise maske yasağının devam edip, etmeyeceği.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme planını açıklamıştı.

    Normalleşme adımları uygulamaya geçerken bu hafta yapılacak Kabine toplantısı, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekildi.

    Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündemi koronavirüs ile mücadele.

    VAKA SAYILARI, AŞILAMA SÜRECİ

    Toplantıda, yeni dönemdeki vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki güncel durum ve yerli aşı çalışmaları masaya yatırılacak.

    PAZAR YASAĞI

    Tedbirlerin de görüşüleceği toplantıda, pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp, kaldırılmayacağı ele alınacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor #1

    MASKE ZORUNLULUĞU

    Toplantının en önemli başlıklarından biri ise gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı. Sokakta maske yasağının kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

    DIŞ POLİTİKA

    Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

    TERÖRLE MÜCADELE

    Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda Kabine'nin bilgilendirilmesi bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir