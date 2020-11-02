Enkaz altından günler sonra sağ olarak çıkarılan Elif bebeğin mutlu haberini alan ailesi ile onu kurtaran kahramanları gözyaşlarını tutamadı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda kurtarılmayı bekleyen 3 yaşındaki Elif, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ çıkarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Mutlu haberin ardından ise bölgedeki herkes duygusal anlar yaşadı.

"AĞLADIM, FOTOĞRAFLARINI ÖPTÜM"

Elif'in anneannesi gözyaşları içerisinde torununa kavuşmanın sevincini yaşarken, "Hamdolsun sana yarabbim. Ağladım, fotoğraflarını öptüm." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Bölgedeki son gelişmeleri canlı yayın ile aktaran muhabir ve spiker de gözyaşlarına hakim olamazken, muhabir, Elif'in kahramanlarına kurtarılma anlarını sordu.

O anları anlatmakta güçlük çeken iki görevli,"Anlatılacak gibi değil. Şu an çok duygusalız, çok mutlu olduk." dedi.

"NOLUR ÇIKSIN ARTIK DİYORDUM"

Bir başka görevli ise "Kendimiz arıyorduk geceden beri, bayağıdır arıyorduk. Her kirişin altına bakıyorduk. Ben Allah'ım diyordum nolur çıksın artık diyordum. Sağ salim çıksın. En sonunda gözlerini oynattı. Allah'ım bize bağışladı." diyerek zorlu mücadeleyi anlattı.

65 saat sonra gelen Elif bebek mucizesi herkesi ağlattı