Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye koronavirüs tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu.

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün güncelenen Türkiye'nin salgın tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

SON 24 SAATTE 2 BİN 103 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün iyileşenlerin sayısı 2 bin 103 oldu.

Ölümcül virüs bugün ise 48 can daha aldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 55 oldu.

Bugün yapılan 38 bin 565 test sonucunda ise 1 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı böylelikle 146 bin 457 oldu.

"VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR"

Ayrıca Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."