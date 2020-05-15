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Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 19:01
Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün güncelenen Türkiye'nin salgın tablosunu Twitter hesabından paylaştı.
SON 24 SAATTE 2 BİN 103 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ
Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün iyileşenlerin sayısı 2 bin 103 oldu.
Ölümcül virüs bugün ise 48 can daha aldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 55 oldu.
Bugün yapılan 38 bin 565 test sonucunda ise 1 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı böylelikle 146 bin 457 oldu.
"VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR"
Ayrıca Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."