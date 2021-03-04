65 ve üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 65 yaş otobüse, metroya, metrobüse binebilir mi?

İçişleri Bakanlığı,sık sorulan sorular ile ilgili yayınladığı bildiride, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat iznine de açıklık getirdi. Peki 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilecek mi?

İstanbul'da 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı devreye alınmıştı. Toplu taşıma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat iznine dair açıklamarda bulundu.

Peki 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 65 yaş ve üstü otobüse, metroya, metrobüse binebilir mi? İşte detaylar..

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüs salgınında normalleşme kararları illerin risk haritasına göre belirleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul ise yüksek riskli iller arasında yer aldığı için İstanbul'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" kaydedildi.