65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı...

65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 65 yaş aylığına çevrildi. 65 yaş aylığı alanlar, "65 yaş aylığı ne kadar olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Bunun akabinde vatandaşlar diğer alınan ücretlere ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.

Bu ücretlerden birisi 65 yaş aylığı olurken, asgari ücretle birlikte verilecek olan son rakam merak konusu oldu.

65 yaş aylığı alanlar, "65 yaş aylığı ne kadar olacak?" sorusunu detaylı öğrenmek için, gündeme getirdi.

Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, diğer alınan birçok ücret değişime uğradı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C) -Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması

-65 yaşını doldurmuş olmak Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir.

Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır.