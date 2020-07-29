- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- 65 yaş sınırı Kurban Bayramı'ndan sonra kalkacak
65 yaş sınırı Kurban Bayramı'ndan sonra kalkacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamanın Kurban Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 18:03
- Güncelleme : 29.07.2020 - 18:35
Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne de kısıtlamalar gelmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulundu.
65 YAŞ ÜSTÜNÜ SEVİNDİRECEK HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU
Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama için de müjdeyi verdi.
Salgın nedeniyle aylardır evlerine kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Kurban Bayramı sonrası kısıtlamanın kaldırılmasıyla yeniden dışarı çıkabilecek.
Koca ayrıca 65 yaş üstü kişileri kurban kesim alanına gitmemeleri yönünde de uyardı.