65 yaş üstü, bugün üçüncü kez dışarı çıktı

65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma serbestliği kapsamında üçüncü kez sokağa çıktı.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtmişti.

Ülkenin dört bir yanında yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti.

Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, kurallara dikkat ettiği görüldü.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR, ÜÇÜNCÜ KEZ DIŞARI ÇIKTI

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen sokağa çıkma izni, 14.00 itibariyle başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana yaşlılar, üçüncü kez sokağa çıktı.