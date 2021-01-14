65 yaş üzeri için aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı başvurusu nasıl yapılır?

65 yaş üzeri için aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de koronavirüs aşı uygulaması öncelik sıralarına göre uygulanmaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar nasıl aşı randevusu alınır sorusunu merak ediyor. İşte detaylar..

Çin'den sipariş edilen 3 milyon koronavirüs aşılarının uygulanmasına başladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden veya ALO 182'yi arayarak aşı randevusu alınabiliyor.

Ancak aşıların uygulanması öncelik sırasına göre belirleniyor. İlk etapta sağlık çalışanları, risk grupları ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanması planlandı.

65 yaş üzeri vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır merak ediyor. İşte 65 yaş üzeri için aşı randevusu alma işlemi ve detayları..

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşı olacak mıyız ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilecek. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı randevusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." ifadesini kullandı.

65 YAŞ ÜZERİ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.