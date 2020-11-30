65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları dahilinde seyahat edebilmek için seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Seyahat izin belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni belgesi..

Koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelgede hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulandı.

Seyahat etmesi gereken 65 yaş üstü vatandaşlar, nasıl izin belgesi alınacağını araştırıyor. İşte e-Devlet üzerindenn seyahat izin belgesi alma yöntemi..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.