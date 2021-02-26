65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu toplantısı 65 yaş üstü kararı..

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu toplantısı 65 yaş üstü kararı..

Bilim Kurulu toplantısı, 25 Şubat tarihinde yapıldı. Toplantının ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şıubat yani dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylı bilgi vererek aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde konuyla ilgili esneme yapılabileceğini aktardı.

Açıklama sonrası 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, ''65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte, Bilim Kurulu toplantısı 65 yaş üstü kararı..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplatısı sonrasında iller bazında kısıtlamaların kaldırılacağını belirtmişti. Risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, aşılama süreci göz önünde bulundurularak yeniden ele alındı.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar için açıklama geldi.

65 YAŞ ÜZERİNE ESNETME OLABİLİR

Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.'' ifadelerini kullanarak Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısını işaret etti.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak.