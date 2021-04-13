65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu ulaşım sınırlaması

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTININ TOPLU TAŞIMA KULLANIMI

Bu kapsamda artan vakalara karşı Kabine'den yeni önlemler çıktı. Bu önlemlerden bir tanesi de, kontrollü normalleşmeyle kaldırılan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının toplu taşıma kullanımı kısıtlaması oldu.

YENİDEN SINIRLANDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi." dedi.

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