65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamalasında yeni düzenleme

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamalasında yeni düzenleme

65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde artırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına değindi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI, DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE DIŞARI ÇIKABİLECEK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili düzenlemede de değişikliğe gidildiğini söyleyen Erdoğan, il bazında alınacak kararları işaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlara uygulanan kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığını duyurdu.

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YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE İSE SOKAK KISITLAMASI ARTIRILACAK

Erdoğan ayrıca, bu kısıtlamanın yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili duyurusu şöyle:

"Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır."

KISITLAMANIN KALDIRILACAĞI İLLER

Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı illerin listesi şöyle:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

KISITLAMALARIN ARTACAĞI ŞEHİRLER

Kısıtlamanın artırılacağı yüksek ve çok yüksek riskli iller ise şu şekilde:



YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan,Kilis.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya , Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize.