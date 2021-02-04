65 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız korona aşısı sorgulama..

65 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız korona aşısı sorgulama..

65 yaş ve üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağına dair açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Randevu sistemiyle uygulanan koronavirüs aşısı 65 yaş ve üzerine ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sürece göre yapılacak olan aşılamada 65 yaş üzeri için takvim netleşmeye başladı.

Henüz aşı olmayan vatandaşlar, sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor.

Türkiye'de başlayan koronavirüs aşıları bu zamana kadar 2.5 milyon kişiye uygulandı. Randevu sistemiyle işleyen aşı takvimine göre, 65 ve üzeri vatandaşların aşı olacağı tarih belli oldu.

Peki 65 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak, nasıl randevu alınır? İşte detaylar..

65 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada aşı sıralamasına dair bilgiler paylaştı.

65 yaş ve üstü grubundakilerin ikinci part aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Bakan Koca, bugüne kadar 2 milyon 400 bin kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı belirtierek şöyle dedi:

"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir."

Güvenlik testlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Ancak ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğine tıklayarak "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Eğer aşı için belirlenen öncelikli gruptaysanız, randevu oluşturabileceksiniz.